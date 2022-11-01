Бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства, заявив что не может «видеть всё это и ассоциироваться с путинским фашизмом».
Также он подчеркнул, что если бы не путин, то не было бы конфликта в "ДНР".
Ранее от российского гражданства отказались уже пять бизнесменов: Юрий Мильнер, Тимур Турлов, Рубен Варданян и Николай Сторонский.
Кроме Олег Тиньков заявил , что перестал быть владельцем банковского бизнеса по давлением администрации президента. В связи с этим он намерен отобрать у банка «Тинькофф» свое имя как бренд:
«…ну и переименуйте его в «Потанин-Банк».. а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом».
«…ну и переименуйте его в «Потанин-Банк».. а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом».
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