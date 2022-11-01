16:59 01 ноября Киев, Украина

Бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства, заявив что не может «видеть всё это и ассоциироваться с путинским фашизмом».

Также он подчеркнул, что если бы не путин, то не было бы конфликта в "ДНР".

«Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё „развидеть“, особенно после того, что мне пришлось пережить в последние три года. Жизнь одна, и она бесценна. Надеюсь, всё больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство», — пишет бизнесмен.

Ранее от российского гражданства отказались уже пять бизнесменов: Юрий Мильнер, Тимур Турлов, Рубен Варданян и Николай Сторонский.

Кроме Олег Тиньков заявил , что перестал быть владельцем банковского бизнеса по давлением администрации президента. В связи с этим он намерен отобрать у банка «Тинькофф» свое имя как бренд:



«…ну и переименуйте его в «Потанин-Банк».. а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом».