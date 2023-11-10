11:34 10 ноября Киев, Украина

Как любая буря поднимает вверх мусор, так и война между Израилем и ХАМАС обострила отношение в обществе к пресловутому "еврейскому вопросу". Не следует при этом забывать о политической пропаганде с обеих воюющих стран и их сторонников.

Выступая 9 ноября в берлинской синагоге на церемонии, посвященной 85-й годовщине Хрустальной ночи (еврейский погром), канцлер Германии Олаф Шольц пообещал оградить евреев от "позорного" всплеска антисемитизма в стране. Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

В частности, он заявил, что "жизни иностранцам-антисемитам в Германии больше не будет".

"Любая форма антисемитизма отравляет наше общество. Мы этого не потерпим", - заявил Шольц.

Канцлер ФРГ заявил, что "никогда больше" означает сохранение памяти о зверствах нацистов, отказ от "пропаганды терроризма" и обеспечение того, чтобы как граждане, так и мигранты уважали "свободный демократический порядок Германии, требующий и гарантирующий разнообразие и уважение".

Он заверил, что в Германии евреи могут рассчитывать на "физическую защиту еврейских учреждений и общин".

"Это означает, что полиция и судебная система последовательно обеспечивают соблюдение действующего законодательства", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что место Германии на стороне Израиля и выразил радость тому, что многие в стране проявили свою солидарность с жертвами нападения ХАМАС.

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии первой синагоги, построенной в Саксонии-Анхальт в городе Дессау, пообещал искоренить антисемитизм в стране и поддерживать еврейскую жизнь на территории Германии.

Олаф Шольц подверг критике и назвал циничными заявления Владимира путина, который осудил действия Израиля по отражению атаки группировки ХАМАС.