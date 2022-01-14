"Октоберфест" переезжает из Германии в ОАЭ

08:15 30 Апрель Киев, Украина

Крупнейший фольклорный фестиваль в мире "Октоберфест" планируют перенести из Мюнхена в Дубай из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник.



Согласно планам организаторов, в этом году Октоберфест пройдет в пустыне. Планируется, что фестиваль пройдет на площади около 420 тыс. квадратных метров недалеко от Дубайской пристани.



На этой территории разрешат подавать алкоголь, как это делается в отелях Дубая. Чтобы никто не гулял по городу в нетрезвом виде, пьяных будут развозить по отелям на автобусах.

"Речь идет об уважении к обеим культурам", – сказал один из организаторов фестиваля.

По информации газеты Bild, дубайский "Октоберфест" должен начаться 7 октября в 12 часов дня в 32 палатках, а затем будет продолжаться в течение шести месяцев с 12 часов дня до полуночи. Ориентировочная стоимость затрат на его организацию – около 50 миллионов евро.



Напомним, крупнейший в мире пивной фестиваль "Октоберфест-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса. Власти Баварии решили, что риски были слишком высоки.