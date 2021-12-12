Около Нигерии на танкер с украинскими моряками напали пираты

14:04 12 Март Киев, Украина

Танкер Davide B, курсировавший в Гвинейском заливе под флагом Мальты, подвергся нападению вооруженных пиратов. С борта танкера пиратами было похищено 15 членов экипажа.



Об этом пишет специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.



Нападение произошло у берегов Нигерии 11 марта. Группе из девяти вооруженных пиратов удалось высадиться на борт танкера для перевозки жидких химических веществ и захватить в заложники 15 из 21 членов экипажа.



Портал Dryad Global отмечает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Есть ли среди заложников граждане Украины — пока неизвестно.



Отметим, что МИД Украины пока не предоставило официальной информации о похищении украинских моряков с танкера Davide B.



В момент атаки пиратов судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны. Суда в этой зоне особенно уязвимы, так как она находится вне зоны действия региональных сил безопасности. В течение 2020 года здесь произошло пять инцидентов, включая похищение людей.



Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей — 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.