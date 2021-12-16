Около 20 финнов воюют на востоке Украины за Россию - расследование

07:16 24 Ноябрь Киев, Украина





Среди финнов, поддерживающих боевиков РФ, нашли, в частности, Иоганна Бекмана, который в 2014-м объявлял о якобы создании "представительства Донецкой Народной Республики" в Финляндии. Его называют ключевой фигурой среди финских боевиков, ведь именно при его содействии большинство из них попали в ряды боевиков на неподконтрольные украинскому правительству территории.



Также в рядах террористов обнаружили мужчину по прозвищу Лаури Карху – автора книги о событиях на Донбассе. В нем он рассказывает, например, о том, как получал от них деньги, а также упоминает о случае, когда, патрулируя блок-посты, встретил миссию ОБСЕ. С наблюдателями финн разговаривал на русском, притворяясь местным.



Законодательство Финляндии не запрещает гражданам участвовать в военных конфликтах за границей, но в случае совершения военных преступлений они могут быть привлечены к ответственности. Готовившие расследование журналисты отмечают, что после общения с рядом источников у них сложилось впечатление, что против финских боевиков не ведут никакого Около двадцати граждан Финляндии воюют на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, говорится в расследовании финского издания Yle Среди финнов, поддерживающих боевиков РФ, нашли, в частности, Иоганна Бекмана, который в 2014-м объявлял о якобы создании "представительства Донецкой Народной Республики" в Финляндии. Его называют ключевой фигурой среди финских боевиков, ведь именно при его содействии большинство из них попали в ряды боевиков на неподконтрольные украинскому правительству территории.Также в рядах террористов обнаружили мужчину по прозвищу Лаури Карху – автора книги о событиях на Донбассе. В нем он рассказывает, например, о том, как получал от них деньги, а также упоминает о случае, когда, патрулируя блок-посты, встретил миссию ОБСЕ. С наблюдателями финн разговаривал на русском, притворяясь местным.Законодательство Финляндии не запрещает гражданам участвовать в военных конфликтах за границей, но в случае совершения военных преступлений они могут быть привлечены к ответственности. Готовившие расследование журналисты отмечают, что после общения с рядом источников у них сложилось впечатление, что против финских боевиков не ведут никакого

расследования.

Известно, что лидером среди европейских стран по количеству приговоров наемникам, воевавшим в Украине на стороне боевиков, является Чехия. В этом году там правоохранители провели масштабную операцию, в рамках которой задержали по меньшей мере пять граждан, подозреваемых в поддержке боевиков на Востоке Украины. Как рассказал один из задержанных, ими руководили сотрудники российского ГРУ, работавшие в посольстве в Праге.



Однако иностранных боевиков задерживают не только в Чехии. Весной в Италии сначала задержали 50-летнего бывшего полицейского, сражавшегося на стороне террористов, а впоследствии – 28-летнего итальянца по прозвищу Иван из города Мессина. Нашли наемника благодаря анализу международных финансовых потоков и данных, предоставленных фейсбуком.



Украинские правоохранители говорят, что в настоящее время идентифицировали более 200 иностранцев, воевавших против украинской армии на Донбассе.