«Охота на ведьм» - как в России сажают в тюрьмы украинцев

10:56 28 ноября Киев, Украина

Чтобы оправдать свое присутствие на Донбассе и очернить в глазах российского обывателя Украину, путинский режим пошел проторенной дорожкой, негласно объявив «охоту на ведьм». Теперь в каждом украинце службы РФ видят потенциального шпиона.

Недавно суд в Краснодаре приговорил украинца Александра Марченко к 10 годам тюремного заключения по обвинению в перемещении продукции военного назначения и шпионаже. Об этом сообщила его жена Екатерина.

"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И вроде мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо..", - пишет она в Facebook.

Женщина обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому, а также проинформировала о приговоре офис украинского омбудсмена Людмилу Денисову, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств.

Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что на следующей неделе посетит Марченко в СИЗО и окажет ему всю возможную поддержку.

Марченко был задержан сепаратистами "ДНР" 17 декабря 2018 года. Позже его доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Уголовное дело против украинца было возбуждено 30 апреля 2019 года. Его обвиняют в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже.

По словам родственников, Марченко в 2014 году отвез свою машину на СТО в Донецке и не смог ее забрать из-за начала боевых действий. А в декабре 2018 года ему позвонил знакомый, который сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину. Мужчина поехал в Донецк, где и был задержан.

Отметим, в октябре суд в Омске огласил подобный приговор другому украинцу. Игорь Кузнецов приговорен к 2 годам 2 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей якобы за попытку контрабанды военной продукции.