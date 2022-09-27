Охота на уклонистов: на КПП «Верхний Ларс» россия развернет мобилизационный пункт военкомата

После объявления в рф "частичной" мобилизации в пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе выстроились многокилометровые очереди из автомобилей. МВД рф установит на этом КПП мобилизационный пункт военкомата, чтобы ловить и мобилизовать "патриотов".
Накануне стало известно, что к КПП прибыл БТР с российскими военными. Фото с военными публиковали многочисленные свидетели.
После объявления путина о мобилизации у КПП образовалась многокилометровая очередь из машин и людей, который пытаются покинуть россию:
Что происходит перед пограничным пунктом Верхний Ларс: съемка с дрона— The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2022
Многокилометровые пробки, водители стоят в ожидании перед границей по 40-50 часов. В очереди время от времени начинаются скандалы и разборки.#мобилизация #ВерхнийЛарс pic.twitter.com/vfD9Wf4BoU
Несмотря на то что по правилам КПП можно миновать только на машине, накануне людям разрешили пройти пограничный контроль пешком. Решение было принято в связи с пиковой нагрузкой на КПП в последние дни.
Russians trying to cross into Georgia have been allowed to pass the border control on foot. The decision was made due to the peaking load on the checkpoint in the last few days. Officially, the checkpoint can only be used by vehicles.— The Insider (@InsiderEng) September 26, 2022
Video by Baza pic.twitter.com/EHymf4olzl
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии