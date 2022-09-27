Охота на уклонистов: на КПП «Верхний Ларс» россия развернет мобилизационный пункт военкомата

11:55 27 сентября Киев, Украина

После объявления в рф "частичной" мобилизации в пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе выстроились многокилометровые очереди из автомобилей. МВД рф установит на этом КПП мобилизационный пункт военкомата, чтобы ловить и мобилизовать "патриотов".

Накануне стало известно, что к КПП прибыл БТР с российскими военными. Фото с военными публиковали многочисленные свидетели.

После объявления путина о мобилизации у КПП образовалась многокилометровая очередь из машин и людей, который пытаются покинуть россию:

Что происходит перед пограничным пунктом Верхний Ларс: съемка с дрона

Многокилометровые пробки, водители стоят в ожидании перед границей по 40-50 часов. В очереди время от времени начинаются скандалы и разборки.#мобилизация #ВерхнийЛарс pic.twitter.com/vfD9Wf4BoU — The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2022

Несмотря на то что по правилам КПП можно миновать только на машине, накануне людям разрешили пройти пограничный контроль пешком. Решение было принято в связи с пиковой нагрузкой на КПП в последние дни.