Охота на уклонистов: на КПП «Верхний Ларс» россия развернет мобилизационный пункт военкомата

11:55 27 сентября Киев, Украина

После объявления в рф "частичной" мобилизации в пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе выстроились многокилометровые очереди из автомобилей. МВД рф установит на этом КПП мобилизационный пункт военкомата, чтобы ловить и мобилизовать "патриотов".
 
Накануне стало известно, что к КПП прибыл БТР с российскими военными. Фото с военными публиковали многочисленные свидетели.
После объявления путина о мобилизации у КПП образовалась многокилометровая очередь из машин и людей, который пытаются покинуть россию:
Несмотря на то что по правилам КПП можно миновать только на машине, накануне людям разрешили пройти пограничный контроль пешком. Решение было принято в связи с пиковой нагрузкой на КПП в последние дни.
 