Ограничения на реэкспорт: ОАЭ вступают в борьбу против поставок военных товаров в рф

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в россию товаров двойного назначения, используемых в военных целях против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о развитии событий на этой неделе. Источники также сообщили, что Турция рассматривает аналогичную меру.
Отмечается, что эти шаги будут касаться прямого реэкспорта и будут означать победу для союзников Украины, пытающихся перекрыть поток военных товаров в россию.
Bloomberg ранее уже сообщал, что ОАЭ рассматривали возможность введения контроля экспорта товаров в россию.
В последние месяцы ЕС усилил усилия по обеспечению соблюдения торговых санкций, особенно сосредоточившись на сдерживании возможностей Кремля получить товары высокого приоритета, используемые в оружии, найденном в Украине, или необходимые для его производства.
Официальный представитель ОАЭ сообщил Bloomberg, что они ограничивают экспорт и реэкспорт обнаруженной продукции двойного использования в зоны конфликта и имеют законодательную структуру экспортного контроля, посредством которой они постоянно контролируют экспорт продукции двойного использования. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствиям для мировой экономики.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о развитии событий на этой неделе. Источники также сообщили, что Турция рассматривает аналогичную меру.
Отмечается, что эти шаги будут касаться прямого реэкспорта и будут означать победу для союзников Украины, пытающихся перекрыть поток военных товаров в россию.
Bloomberg ранее уже сообщал, что ОАЭ рассматривали возможность введения контроля экспорта товаров в россию.
В последние месяцы ЕС усилил усилия по обеспечению соблюдения торговых санкций, особенно сосредоточившись на сдерживании возможностей Кремля получить товары высокого приоритета, используемые в оружии, найденном в Украине, или необходимые для его производства.
Официальный представитель ОАЭ сообщил Bloomberg, что они ограничивают экспорт и реэкспорт обнаруженной продукции двойного использования в зоны конфликта и имеют законодательную структуру экспортного контроля, посредством которой они постоянно контролируют экспорт продукции двойного использования. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствиям для мировой экономики.
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