Ограничение числа иностранных студентов: Канада ищет пути решения жилищного кризиса

Канада рассматривает возможность первого в истории ограничения иностранных студентов, пытаясь решить проблему доступности жилья.
Об этом пишет BBC.
На этой неделе министр жилищного строительства Канады Шон Фрейзер выдвинул идею ограничить количество студентов, принимаемых Канадой из-за рубежа, чтобы помочь справиться с завышенными расходами на жилье в стране. Его замечания прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Джастин Трюдо начал сталкиваться с критикой за неспособность разрешить жилищный кризис.
Реакция на замечания Фрейзера была быстрой, идея была подвергнута критике университетами, а также провинцией Квебек, которая заявляет, что отвергнет попытки ограничить иностранных студентов.
В 2022 году Канада приняла рекордное количество иностранных студентов – более 800 000, что на 75% больше, чем пять лет назад. После замечаний Фрейзера министр иммиграции Марк Миллер заявил, что Канада также пересмотрит свои иммиграционные цели, чтобы увидеть, повлияет ли это на кризис жилья.
Канада пообещала принять 1,5 миллиона новых иммигрантов к 2025 году, но возникает вопрос о том, как принимать новоприбывших в таком темпе, если их негде разместить. Эксперты говорят, что ограниченное поступление новых мало поможет решить проблему.
Об этом пишет BBC.
На этой неделе министр жилищного строительства Канады Шон Фрейзер выдвинул идею ограничить количество студентов, принимаемых Канадой из-за рубежа, чтобы помочь справиться с завышенными расходами на жилье в стране. Его замечания прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Джастин Трюдо начал сталкиваться с критикой за неспособность разрешить жилищный кризис.
Реакция на замечания Фрейзера была быстрой, идея была подвергнута критике университетами, а также провинцией Квебек, которая заявляет, что отвергнет попытки ограничить иностранных студентов.
В 2022 году Канада приняла рекордное количество иностранных студентов – более 800 000, что на 75% больше, чем пять лет назад. После замечаний Фрейзера министр иммиграции Марк Миллер заявил, что Канада также пересмотрит свои иммиграционные цели, чтобы увидеть, повлияет ли это на кризис жилья.
Канада пообещала принять 1,5 миллиона новых иммигрантов к 2025 году, но возникает вопрос о том, как принимать новоприбывших в таком темпе, если их негде разместить. Эксперты говорят, что ограниченное поступление новых мало поможет решить проблему.
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