Официальный Вашингтон одобрил продажу оружия Израилю

20:23 17 Май Киев, Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Америки одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении The Washington Post со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

Уточняется, что решение было принято практически за неделю до массированной атаки ХАМАС против Израильского государства.

«Конгресс был официально уведомлен о предложенной продаже 5 мая», - говорится в сообщении.

Основная часть предложенного для продажи оружия - это комплексы Joint Direct Attack (JDAMS), которые дают возможность для высокоточных авиаударов, подчеркивает издание.



Израиль, который ранее уже покупал большое количество JDAMS, заявил, что авиаудары по боевикам в Секторе Газа должны быть точными, чтобы максимально избежать жертв среди гражданских. При этом израильские силы обвиняют ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита.



