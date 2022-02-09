Официальный Вашингтон одобрил продажу оружия Израилю

Администрация президента Соединенных Штатов Америки одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении The Washington Post со ссылкой на источники в американском Конгрессе.
Уточняется, что решение было принято практически за неделю до массированной атаки ХАМАС против Израильского государства.
Основная часть предложенного для продажи оружия - это комплексы Joint Direct Attack (JDAMS), которые дают возможность для высокоточных авиаударов, подчеркивает издание.
Израиль, который ранее уже покупал большое количество JDAMS, заявил, что авиаудары по боевикам в Секторе Газа должны быть точными, чтобы максимально избежать жертв среди гражданских. При этом израильские силы обвиняют ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита.
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