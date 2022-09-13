ОДКБ осудила вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана

16:45 13 сентября Киев, Украина

По просьбе Еревана организация Договора о коллективной безопасности работает над урегулированием ситуации.

Об этом 13 сентября сообщил секретариат ОДКБ

"На границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА. В результате чего есть погибшие и раненые. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности", - отмечается в заявлении.

В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности организации об оказании помощи, организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации.