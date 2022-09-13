ОДКБ осудила вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
16:45 13 сентября Киев, Украина
По просьбе Еревана организация Договора о коллективной безопасности работает над урегулированием ситуации.
Об этом 13 сентября сообщил секретариат ОДКБ
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"На границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА. В результате чего есть погибшие и раненые. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности", - отмечается в заявлении.
В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности организации об оказании помощи, организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации.
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