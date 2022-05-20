Один из основателей движения "Талибан" вернулся в Афганистан

14:30 18 августа Киев, Украина

Сооснователь движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар, после 20 лет изгнания, 18 из которых он находился в пакистанской тюрьме, вернулся в Афганистан
 
Об этом  сообщает Al Jazeera.

По данным издания, ночью он прилетел из Катара в Кандагар, который был духовным центром "Талибана" и их столицей во время первого прихода к власти.

Барадар был заместителем муллы Мохаммеда Омара, который был фактическим руководителем Афганистана в 1996-2001 годах.

С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.

Именно Барадар подписал соглашение о выводе американских военных.