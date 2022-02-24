Очистить воздух от микропластика способны обычные пчелы

Как сообщается в журнале National Geographic, датские ученые в процессе изучения поведения пчел, заметили, что пчела обладает удивительной возможностью очищать воздух от загрязнения пластиком. Насекомые способны накапливать на своем теле крошечные частицы микропластика.

"Пчелы удерживают микропластик, который собирают намеренно или встречают на своем пути. Частицы они собирают на волоски, которые становятся электростатическими в полете, таким образом, они собирают все больше и больше микропластика из воздуха", - говорится в релизе исследователей.

В частности, речь идет о 13 разновидностях синтетического полимера.

Ранее ученые использовали пчел как индикаторов загрязнения воздуха тяжелыми металлами, пестицидами и радиоактивными выбросами.

Напомним, ранее группа ученых из Франции и Австралии пришла к выводу, что пчелы способны решать простые математические задачи.