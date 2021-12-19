Очередные задержания в Москве: арестованы полторы сотни депутатов

14:07 13 Март Киев, Украина

Массовые задержания в России стали неотъемлемой чертой правящей власти. На любое малейшее движение в сторону демократии силовые структуры реагируют срочными арестами. По сообщению Радио Свобода, российские силовики задержали большинство участников форума Объединенных демократов - независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве.

Отмечается, что среди задержанных - политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и другие.

По данным журналистов, сотрудники полиции пришли на форум, который проходил в московской гостинице Измайлово, примерно через 40 минут после его начала. Полиция сообщила, что все участники форума - это около 150 человек из разных регионов России - будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

Очевидцы сообщают, что были задержаны действительно почти все участники форума. Их посадили в автозаки и повезли в различные ОВД Москвы.

Задержан также журналист Тимур Олевский, который вел форум как модератор.

Задержаны еще несколько журналистов, освещавших форум.

Форум проводился под эгидой Объединенных демократов. Это проект, поддержанный движением Открытая Россия, которое основал Михаил Ходорковский. Основатели проекта Объединенные демократы позиционируют его как платформу для депутатов всех уровней для обмена опытом и навыками.

Напомним, в конце января на протестах в России задержали рекордное количество человек. Общее число задержанных в разных городах превысило пять тысяч. Они протестовали против задержания оппозиционера Алексея Навального.

Перед этим сообщалось о задержании более двух тысяч человек.