Очередные маневры: россия и беларусь начали подготовку к учениям "Щит Союза-2023"

В следующем году вооруженные силы российской федерации и республики беларусь проведут совместные учения "Щит Союза-2023". Последние совместные учения закончились вторжением в Украину, в том числе и с территории беларуси.
Об этом сообщил министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин в ходе совместной Коллегии министерств обороны беларуси и россии.
Об этом сообщил министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин в ходе совместной Коллегии министерств обороны беларуси и россии.
Он назвал эти учения "главной мерой совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году".
Хренин не сообщил, на каких полигонах пройдут учения и какие типы войск будут вовлечены в учения.
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