Очередные маневры: россия и беларусь начали подготовку к учениям "Щит Союза-2023"

19:22 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин в ходе совместной Коллегии министерств обороны беларуси и россии. В следующем году вооруженные силы российской федерации и республики беларусь проведут совместные учения "Щит Союза-2023". Последние совместные учения закончились вторжением в Украину, в том числе и с территории беларуси.Об этом сообщил министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин в ходе совместной Коллегии министерств обороны беларуси и россии.

"Начата подготовка к проведению совместного оперативного обучения "Щит Союза-2023", - сообщил министр.

Он назвал эти учения "главной мерой совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году".

"Продолжается совершенствование объединенных военных систем. В этих целях наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки", — сообщил Хренин.

Хренин не сообщил, на каких полигонах пройдут учения и какие типы войск будут вовлечены в учения.