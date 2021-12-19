Очередной шантаж Кремля: Молдова в экстренном порядке выделит средства для погашения газового долга

Об этом вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину во время пресс-конференции, 23 ноября.

Он сообщил, что решение о выделении средств правительства примет на 25 ноября.

«Решением чрезвычайной ситуации из бюджета было выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд долларов будет выделено« Молдовагазу ». Парламент Молдовы в четверг одобрит это решение в финальном чтении », - сказал Спину.

Отметим, в «Газпроме» заявили, прекратят поставлять газ в Молдову, если не получить оплату в течение 48 часов. После чего руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству с просьбой помочь осуществить оплату газа по контракту в размере около 74 млн. долларов США.