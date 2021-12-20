Очередной митинг в Москве

В полиции города Москвы заявили о более чем ста задержанных митингующих в центре города. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы заявили о том, что задержания производились из-за нарушения участниками акций установленных законом правил.

В четверг, 15 июля, в центре Москвы состоялся митинг против действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, который путем внесения правок в Конституцию страны может остаться еще на протяжении 16 лет у власти. Отметим, что соответствующие законодательные изменения были узаконены в начале текущего месяца.

После несогласованной акции были задержаны 139 человек, а не 132, как сообщалось ранее, заявили в столичном управлении МВД. К административной ответственности были привлечены 62 человека, им вменяют статью 20.2. КоАП о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Вечером в среду на Пушкинской площади сторонники кампании "Нет!" начали собирать подписи против принятых поправок к Конституции. Они в какой-то момент решили пройти с Пушкинской площади в сторону Цветного бульвара, полиция начала задержания. Некоторые из задержанных провели в отделах полиции всю ночь.

Утром всех задержанных отпустили.

Демонстранты в знак протеста облачились в маски с надписью «нет». А также толпа активно поддерживала отставку президента, однако такие волнения не прошли мимо столичной полиции.