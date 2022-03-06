Очередное смертельное ДТП в Пакистане: погибли 8 человек

В Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва водитель пассажирского фургона не справился с управлением и слетел на скорости в ущелье, погибло минимум восемь человек, среди которых три ребенка.
Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на власти региона.
Отмечается, что транспортное средство упало в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва. Предварительно, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над фургоном в момент преодоления крутого поворота на превышенной скорости.
В ДТП погибли две женщины, трое детей и трое мужчин. Еще трое пассажиров были травмированы, один из них находится в критическом состоянии.
Глава провинции Махмуд Хан выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать лучшую медпомощь пострадавшим.
Отмечается, что транспортное средство упало в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва. Предварительно, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над фургоном в момент преодоления крутого поворота на превышенной скорости.
В ДТП погибли две женщины, трое детей и трое мужчин. Еще трое пассажиров были травмированы, один из них находится в критическом состоянии.
Глава провинции Махмуд Хан выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать лучшую медпомощь пострадавшим.
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