Очередное смертельное ДТП в Пакистане: погибли 8 человек

08:37 07 Июнь Киев, Украина

Пакистане , в провинции Хайбер-Пахтунхва водитель пассажирского фургона не справился с управлением и слетел на скорости в ущелье, погибло минимум восемь человек, среди которых три ребенка.

Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на власти региона.



Отмечается, что транспортное средство упало в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва. Предварительно, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над фургоном в момент преодоления крутого поворота на превышенной скорости.



В ДТП погибли две женщины, трое детей и трое мужчин. Еще трое пассажиров были травмированы, один из них находится в критическом состоянии.



Глава провинции Махмуд Хан выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать лучшую медпомощь пострадавшим.