Очередная страшилка: в Пентагоне не верят в "чудо-лазеры" Путина

11:42 20 мая Киев, Украина

Пентагон заявил, что не видели никаких доказательств использования россией лазерного оружия в войне с Украиной и тем более его эффективности, назвав "чудо-лазер" рф очередной попыткой запугивания.

«Мы видели некоторые сообщения об этом в прессе, но не видели ничего, что могло бы подтвердить это», — сказал высокопоставленный представитель ведомства на пресс-конференции.

Отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан сообщил The Washington Post, что работоспособность российских «чудо-лазеров» пока под вопросом. Он отметил, что с самого начала военного конфликта Москва не раз пыталась запугать Киев и Запад «своим предполагаемым превосходством».

«Это до сих пор не сработало. Вероятно, это вряд ли подействует и с экспериментальной лазерной системой, работа которой еще не доказана», — уточнил Райан.

Он добавил, что если такое оружие применят для ослепления украинских солдат, то это будет нарушением международных конвенций.



19 мая вице-премьер Юрий Борисов заявил о применении российской армией суперсовременного лазерного оружия, которое позволяет «сжигать беспилотники за несколько секунд».

«Вчера было продемонстрировано на расстоянии пять километров, в течение семи секунд беспилотное средство было сожжено», — сказал чиновник.

По его словам, новый лазер «Задира» якобы почти готов к серийному производству и по своим качествам превосходит лазерные комплексы «Пересвет», которые заступили на опытно-боевое дежурство в конце 2018 года. «Пересветы» якобы способны отражать воздушные атаки, ослеплять и выводить из строя разведывательные спутники на орбитах до 1500 километров.



Демонстрации применения новых комплексов не было. Сообщалось, что системы «Пересвет» были испытаны российскими военными в Сирии.