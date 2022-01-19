Очередная попытка России дискредитировать Грузию

19:22 09 Сентябрь Киев, Украина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили возмущена очередным выпадом со стороны Российской Федерации, с целью дискредитировать власть и вызвать антизападные настроения у грузинского народа.

«Возмутительна очередная попытка российской стороны дискредитировать на международном уровне отношения властей Грузии и стратегических партнёров страны. Распространяя ложную информацию, российская сторона также пытается вызвать у грузинского народа недоверие к властям, разжечь антизападные настроения и вызвать ожидания ложных угроз со стороны друзей и соседних стран», – так 8 сентября прокомментировала президента Грузии информацию, накануне распространенную в российских СМИ насчет того, что якобы Грузия по просьбе ЕС согласилась разместить на своей территории лагеря для беженцев с Ближнего Востока.

В российских СМИ была также опубликована фотография соответствующего «письма», которое вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас якобы направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Президент Грузии заявляет, что это так называемое письмо является фейком