"Очередная демонстрация силы": в рф стартовали учения ядерных сил

Страна-агрессор продолжает пугать мир ядерной дубиной. Министерство обороны рф заявило о проведении учений ядерных сил.
В маневрах участвует Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), к ним привлечены около 1000 военнослужащих, задействованы более 100 единиц техники, сообщило министерство в среду, 1 июня.
Согласно его данным, на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" совершаются "интенсивные маневренные действия".
Как отмечает "Интерфакс", РВСН являются главным компонентом российских стратегических ядерных сил и предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Их основу составляют комплексы "Ярс", способные поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
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