Обязательная вакцинация детей: ЕСПЧ стал на сторону властей Чехии

20:22 08 Апрель Киев, Украина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение признать законным требование об обязательной вакцинации.

Вердикт был вынесен по жалобе группы родителей против властей Чехии.



Жалоба была подана группой родителей, детям которых из-за отсутствия одной или нескольких из обязательных в Чехии прививок было отказано в доступе в школу или детский сад. Один из заявителей был оштрафован местными властями за нарушение закона.



Родители утверждали, что такие решения властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни.



Однако Большая палата ЕСПЧ стала на сторону властей Чехии.