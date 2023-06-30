Обвиняют в шпионаже: в Польше задержали российского хоккеиста

В Польше силами местного агентства внутренней безопасности был задержан российский хоккеист. Его обвиняют в шпионаже в пользу россии.
О задержании россиянина на своей странице в Twitter сообщил польский генпрокурор Збигнев Зёбро.
Имя спортсмена не раскрывается.
Польская сторона утверждает, что россиянин выполнял на польской территории порученные спецслужбами рф задачи, среди прочего собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах.
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