Обвиняют в шпионаже: в Польше задержали российского хоккеиста

10:59 30 июня Киев, Украина

В Польше силами местного агентства внутренней безопасности был задержан российский хоккеист. Его обвиняют в шпионаже в пользу россии.

О задержании россиянина на своей странице в Twitter сообщил польский генпрокурор Збигнев Зёбро.

«Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. россиянин был игроком клуба 1-й лиги. Это уже 14-й задержанный член раскрытой нами шпионской сети», - написал генпрокурор.

Имя спортсмена не раскрывается.

Польская сторона утверждает, что россиянин выполнял на польской территории порученные спецслужбами рф задачи, среди прочего собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах.