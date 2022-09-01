Обстрел Запорожской АЭС несет реальный риск ядерной катастрофы, - МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили о чрезвычайной обеспокоенности обстрелом Запорожской АЭС, из-за чего существует реальный риск ядерной катастрофы. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Отмечается, что военные действия ставят под угрозу безопасность ЗАЭС и являются абсолютно неприемлемыми - их необходимо избегать любой ценой.
Глава МАГАТЭ заявил, что в течение четырех месяцев готов возглавить миссию экспертов организации по безопасности и гарантиям на ЗАЭС. По его словам, инспекторы по гарантиям МАГАТЭ могли бы проводить важные проверки на станции, а также предоставить беспристрастную и независимую информацию о состоянии объекта.
Напомним, что вчера российские агрессоры дважды обстреляли ЗАЭС. На станции отключился энергоблок №4. В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрела повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия рф террором и призвал ввести санкции против Росатома и всего атомного сектора россии.
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