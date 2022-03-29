Обстрел университета в Кабуле. Погибли 19 человек

16:18 02 ноября Киев, Украина

Во время учебного процесса крупнейший университет Кабула , в Афганистане , подвергся нападению троих неизвестных. Боевики открыли огонь по студентам и преподавателям, погибли 19 человек.

Об этом сообщает TOLOnews.



По сообщению МВД, боевики напали на Кабульский университет, одно из крупнейших высших учебных заведений Афганистана, около 11:00 утра по местному времени.



Трое нападавших проникли на территорию университета и двинулись к зданию юридического факультета, который, по-видимому, был их основной целью, сообщили источники в службе безопасности.



Вооруженные столкновения между силами безопасности и боевиками продолжалось шесть часов. Силовикам удалось ликвидировать всех трех нападавших.



По словам очевидцев, нападавшие стреляли по студентам и преподавателям. В университете на тот момент находились сотни человек, многим удалось сбежать.



«Все мои однокурсники были в крови. Они были ранены. Меня спрятали где-то в классе. Я выжил, но 14 моих однокурсников могли быть убиты или ранены», — сказал очевидец.



В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что в результате нападения 19 человек погибли и 22 человека были ранены. Источники TOLOnews сообщают о 20 убитых и более 40 раненых.