Обстановка на польско-белорусской границе: мигранты, лазеры и стробоскопы

13:28 25 Ноябрь Киев, Украина

За прошедшие сутки количество попыток мигрантами незаконно пересечь белорусско-польский кордон несколько увеличилось по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает в Twitter Пограничная служба Польши.

В общей сложности в течение 24 ноября таких попыток было зафиксировано 375. 56 иностранцев вынесли решение о выезде из Польши. Еще два мигранта из Ирака были арестованы за незаконное пересечение границы.

На участке, охраняемом пограничным отрядом в Черемче, группа более 200 человек пыталась ломать изгородь. В сторону польских пограничников бросали камни и деревянные ветки, а белорусские военные ослепляли польских пограничников с помощью стробоскопов и лазеров.

В свою очередь полиция Подлясского воеводства сообщает, что накануне правоохранители задержали трех человек, которые помогали мигрантам нелегально пересечь границу. В населенных пунктах Сейны, Еленка и Бельск Подляский задержаны три курьера, в том числе два гражданина Украины и гражданин Швеции, перевозившие в общей сложности 14 человек.

Минобороны Польши информирует, что в приграничный район прибыло эстонское подразделение инженерных войск, которое будет помогать восстанавливать временное заграждение на границе, а также будет ремонтировать и строить пограничные дороги.

Напомним, 24 ноября на границе Украины с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье» Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.