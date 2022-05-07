ОБСЕ решила не отправлять своих наблюдателей на выборы в РФ

Для ОБСЕ важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей, а требование властей РФ ограничить их число, сделало невозможным полноценный контроль за выборным процессом.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
БДИПЧ обычно самостоятельно определяет объем и формат наблюдения для проведения оценки выборов на основании выводов, сделанных по итогам анализа потребностей, который проводится за несколько месяцев до выборов. Миссия по оценке потребностей, проведенная в мае - июне 2021 года, сочла необходимым направить на предстоящие парламентские выборы в России миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.
При этом "ОБСЕ было разрешено направить лишь малую долю от запланированного числа наблюдателей, и это просто не позволит нам выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью", заявили в организации.
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