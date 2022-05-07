ОБСЕ решила не отправлять своих наблюдателей на выборы в РФ

08:05 05 августа Киев, Украина

Для ОБСЕ важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей, а требование властей РФ ограничить их число, сделало невозможным полноценный контроль за выборным процессом.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

"Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения (на выборах), имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным", - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

"Мы чрезвычайно сожалеем о том, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России не будет возможным", - добавил Мекаччи.

БДИПЧ обычно самостоятельно определяет объем и формат наблюдения для проведения оценки выборов на основании выводов, сделанных по итогам анализа потребностей, который проводится за несколько месяцев до выборов. Миссия по оценке потребностей, проведенная в мае - июне 2021 года, сочла необходимым направить на предстоящие парламентские выборы в России миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

"Оба института были приглашены для наблюдения за выборами, назначенными на 17-19 сентября, однако впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно. В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации", - пояснили в бюро.

При этом "ОБСЕ было разрешено направить лишь малую долю от запланированного числа наблюдателей, и это просто не позволит нам выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью", заявили в организации.