ОБСЕ объявила о закрытии миссии в Украине

07:06 29 апреля Киев, Украина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) немедленно приступает к закрытию Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 28 апреля.



О таком решении объявили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид.

"Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии", - прокомментировал заявление польский министр.