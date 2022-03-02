Обращение Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева к гражданам России

Сегодня, 2 марта, находясь в Киеве, Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Алтай Эфендиев обратился ко всем гражданам России.

Обращение к гражданам и народам Российской Федерации

Я обращаюсь к вам из осажденного Киева, из сердца города - площади Майдан. Сегодня 27 февраля, 4-й день войны, развязанной руководством вашей страны против Украины. Пишу под звуки сирен, взрывов ракет и снарядов, залпов орудий, спорадических автоматных очередей и хлопков крупнокалиберного стрелкового оружия. Обращаюсь в надежде найти понимание и побудить вас к незамедлительным действиям с целью остановить это безумие. Эта преступная авантюра не имеет под собой никакого рационального, разумного обоснования и оправдания! Каждый день уносит жизни невинных людей, калечит судьбы уцелевших, приносит разрушения в города и села, в души и сердца украинцев и не только.

Прекратить этот кошмар должны, прежде всего, вы как граждане страны агрессора. Вы должны переложить ответственность на себя и сделать это без промедления, пока не поздно.

Вчера, в порывах гнева и отчаяния от происходящего, я попытался индивидуально обратиться к гражданам РФ и призвать их к массовым антивоенным акциям. Среди них были мои друзья и знакомые.

Шок от реакции на мое обращение и от услышанного повергли меня в еще больший гнев и отчаяние, состояние безнадежности. Осознавая возможную безуспешность и этой попытки, тем не менее, я еще раз решил обратиться, чтобы потом не терзал себя за бездействие. На этот раз публично, если получится, используя российские медийные платформы.

С горечью и сожалением я признаюсь вам, что был поражен степенью вашей общей запуганности, оторванности от реалий в восприятии и оценках происходящего у вас под носом, в соседней стране и с родственным вам народом. Не знаю, может оправдываться и заниматься самообманом - просто удобнее для вас. Тем не менее, то, что происходит, не освобождает вас от ответственности. В этом есть большая доля вашей вины.

Хочу помочь вам взглянуть на ситуацию глазами беспристрастного и искреннего доброжелателя, как она видится не из России.

Сразу отмечу, я – не украинец и не русский. Так сложилось, что сложной и трагичной историей нашей бывшей общей страны, я связан тесными родственными узами с русскими, и не менее тесными жизненными и человеческими узами с украинцами. Национальность в данном случае для меня не имеет значения. Я одинаково люблю и русских и украинцев. Мне 64 года, я родом из Баку, и пропитанный особым духом этого многонационального города, я в жизни и в профессиональной деятельности занимался и продолжаю заниматься развитием отношений, налаживанием взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами. Этой ремаркой хочу подчеркнуть свою беспристрастность в оценке происходящего. Руководит мной лишь желание и ответственность сделать все, что в моих силах, чтобы остановить эскалирующее сумасшествие.

Хочу начать с неприемлемости нарратива, которым ваш руководитель пытается обосновать и оправдать эту «специальную военную операцию», а по сути – войну по поглощению и уничтожению страны и народа. Среди целей «операции» называются денацизация, искоренение фашизма, предотвращение геноцида русскоязычного населения Украины и нападения на РФ, демилитаризация, довершение декоммунизации, освобождение от бандеровцев и наркоманов и прочий бред.

Признаюсь, был шокирован от услышанного из уст вашего руководителя. Все это, мягко выражаясь, не имеет ничего общего с реальностью и отдает фальшью.

Я живу и работаю в Украине вот уже 6 лет. Я изъездил почти всю страну, посетил много ее уголков, обрел много друзей. Полюбил и изучил украинский язык. И чем больше я здесь нахожусь, тем больше я влюбляюсь в Украину. Причем, таково мнение и многих иностранцев, кого я знаю, кто здесь живет и работает.

Украинцы – открытые, дружелюбные, щедрые и миролюбивые люди. А, главное - гордые и свободолюбивые. Люди любой национальности и вероисповедания живут здесь в полной гармонии, согласии и взаимоуважении. Общаются свободно на любом языке, в т.ч. русском. На этой почве нет, да и не могут возникать ненависть, нацизм, дискриминация.

Граждане РФ,

Все, что касается Украины, вам ваше руководство и вся обслуживающая его пропагандистская машина цинично и преступно лгут. Я не боюсь взять на себя ответственность за это утверждение. Не верьте тому, что они говорят. Вас сознательно зомбируют только лишь с целью оправдания преступных авантюр ваших руководителей, которые никак не служат интересам России.

В состоянии крайнего эмоционального напряжения и ограниченности времени, позвольте поделиться своими соображениями, почему я так думаю.

Исходным в понимании действий вашего руководителя являются его оценка распада СССР как величайшей трагедии ХХ в. Вся последующая политика направлены на «исправление» этой трагедии. Заявление руководителя, признаюсь, очень претенциозное, но для меня, да и очень многих из бывшего СССР, ничем не обоснованное. Утверждаю это как человек, который вышел из той страны и прожил там более 30 лет. Сохранилось, конечно, многое, что нас объединяет, но желания к возврату категорически нет. Апелляция к великому прошлому, непомерно раздуваемому величию, на мой взгляд, тоже не имеет никаких оснований. Моя семья и миллионы других семей прошедших горнила советизации, это очень хорошо знают. Уверяю, что большинство здравомыслящих людей вышедших из СССР, особенно те, кто проживает в новых независимых национальных республиках, не воспринимают это как величайшую трагедию ХХ в. Напротив, развязывание войны с целью реализации идеи вашего руководителя ведут всех нас к величайшей возможной трагедии ХХI в.

Объединение территорий, некогда принадлежащих Российской империи, а затем СССР, воссоединение всего этого в новом формате подается как основная миссия руководителя. Как видим, эта навязчивая идея стала очень опасно проявляться.

Похоже, все предпринятые до этого попытки объединить наши страны в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ и др., которые бы прочно «связали» бывшие республики на основе общего прошлого, не гарантируют ему желаемого результата в долгосрочной перспективе.

Распад СССР (заметьте, добровольный, при участии РФ) создал новые реалии, прежде всего, в виде появления новых независимых государств на основе бывших союзных республик, и эти геополитические реалии признаны всем миром, в т.ч. и Россией. Реализовались вековые чаяния народов восстановления, либо обретения своей независимости. И от этого никуда не уйти, никто из бывших республик не поступится своим суверенитетом и независимостью.

Поэтому внешне это выглядит так, что сейчас руководство РФ находится в спешном поиске новой идеологической доктрины, которая бы гарантировала вечное доминирование русского над остальным. Среди прочих в настоящее время активно продвигается, я бы сказал, навязывается, идея т.н. «русского мира» в его различных интерпретациях. Известны отсылки, не без намека, на границы Российской империи в разные периоды и «подаренные» русские земли.

В этом контексте совсем уж абсурдно звучит отрицание существования украинской нации, и что «Украина имени В.И. Ленина» была создана искусственно большевиками. Такие заявления явно не предполагают добровольное объединение.

Не говоря уже о том, что такое отношение к соседнему и родственному народу выглядит не только неэтичным, но и подрывают правопорядок и устройство новой Европы, которое также признанно всем мировым сообществом, в т.ч. и РФ.

Нынешние попытки насильственно и ускоренно объединить «единый славянский народ» в одно государство и объясняют подчинение Беларуси, которая чуть было, не ускользнула в результате последних выборов, и развязывание войны против Украины. Подчеркну насильственно, поскольку никто из этих народов этого не хочет, но сопротивление оказывают по-разному. Спешка и темпы насильственного поглощения стран и народов объясняются факторами времени, связанными с политическими циклами в РФ, возрастом руководителя и проч.

В контексте такого понимания дрейф Украины от РФ в сторону интеграции в демократическое европейское пространство и ее окончательный уход, на мой взгляд, и рассматривается как угроза существованию РФ. Ведь Украина всегда была одной из несущих основ российских империй, обеспечивая ее существование и развитие.

А учитывая демографическую динамику в РФ и увядающий славянский компонент населения, объединение РФ, Беларуси и Украины видятся как спасение. При этом доля же прочих народов населяющих РФ будет расти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому конструкция «русского мира», которая бы гарантировала сохранение империи, без Украины обречена. Окончательный и бесповоротный уход Украины может ускорить процесс распада РФ в ее нынешней имперской форме. Другой идеологической конструкции создающей равные условия для всех народов РФ придумать не могут, или не хотят.

В этом, как мне представляется, и кроется основная проблема происходящего. По форме проявления это выглядит как агония. Все проблемы, на мой взгляд, вытекают из этой жесткой конструкции «русского мира», которая не имеет под собой рационального обоснования, и оторвана от реалий. Насильственные объединения не жизнеспособны!

А пассажи про угрозы от расширения НАТО на восток и размещение суперсовременного ударного вооружения в Украине выглядят чрезмерно натянутыми и служат лишь ширмой. Ведь эту идею-страшилку можно легко навязать россиянам в оправдание «обеспокоенности» за будущее России.

РФ объективно является заложницей своей географии и огромных масштабов. Исторически огромные территории приходилось и сейчас приходится удерживать силой, огромным репрессивным аппаратом и жестко централизованной системой управления. При нынешней динамике развития в мире, уровнем глобализации, интеграции и взаимозависимости, такая модель не выдержит конкуренции и обречена на деградацию. Пока что помогают лишь богатые природные ресурсы.

Драматизм происходящего нужно воспринимать как естественный исторический, одновременно, очень болезненный процесс.

Нужны гибкие формы, современные идеи устройства государства и управления страной, создающие условия для раскрытия творческих возможностей и развития каждого гражданина. Уверен, при таком подходе у РФ раскроется и реализуется огромный потенциал. В таком подходе мне видится решение проблемы РФ. Лишь при демократической модели управления и развития Россия вновь сможет стать привлекательной и притягательной силой для всех населяющих ее народов, и ее соседей.

Я счел своим гражданским и человеческим долгом предложить вам иное видение и понимание происходящего, может быть в не привычном для вас ключе. На фоне происходящего, мне стоило усилий быть максимально выдержанным и корректным. Я движим искренним желанием помочь разрядке противостояния, которое, судя по уровню накала, грозит перерасти в нечто трагическое и непоправимое.

Поэтому обращаясь к вам, еще раз призываю взять ответственность за страну, за ее будущее, за будущее региона, да и всего мира в свои руки и выступить с требованием немедленно остановить эту войну. Уверяю вас, все соседние народы хотят жить с вами в мире, дружбе, согласии, взаимопонимании, взаимовыгодном сотрудничестве, в условиях стабильности и предсказуемости. Подчинение одних народов воле других путем войн, развязывания конфликтов, угроз применения силы, ядерного шантажа, информационных манипуляций – путь в пропасть. Это не завоюет вам уважения. От этого надо раз и навсегда отказаться.

Наступил момент истины и необходимо действовать без промедления. Будьте решительными, не бойтесь полиции, их дубинок и прочих приемов запугивания. Речь идет о нашем всеобщем выживании! На карту поставлено слишком многое, и отсиживаться на домашнем диване, ссылаясь на режим равносильно моральному преступлению.

Если у вас сохранилась способность к эмпатии, войдите в положение людей здесь и сейчас в Украине, когда они независимо от пола и возраста готовы безоружными идти на танк, под пули, только чтобы не быть сломленными и не подчинится.

Не будучи украинцем, я готов встать рядом с ними без оружия, или коктейля Молотова, чтобы не допустить кровопролития и братоубийственной войны, чтобы отстоять право народов на свободный выбор.

Мы подошли к очень опасной черте. Когда ваш руководитель заявляет, что «нам не нужна такая Россия», которая не вписывается в его надуманную конструкцию и он готов отправится в «рай», а всех других увлечь за собой в «ад», -становится страшно. Естественно, возникает вопрос, неужели он действительно представляет ваши интересы. Неужели вы думаете также, хотите эту войну, да и другие войны развязанные РФ на пространстве бывшего СССР. Неужели вы не хотите жить в мире и согласии со всеми.

Как еще раз показывает история, величие народа не определяются размерами страны, военной мощью, и даже уже не вкладом ее представителей в мировую культуру и науку. Величие народа определяется его способностью брать на себя ответственность за судьбу страны и мира в самые критические моменты. Сейчас мы все в таком моменте. Украинцы объединились как великий народ, чтобы отстоять свою свободу и независимость. А чего хотите вы? За что воюют и умирают здесь ваши граждане? Вы превращаете ваших братьев и сестер в своих заклятых врагов!

В этой ситуации у вас есть лишь два выхода. Либо вы заставляете руководство вашей страны немедленно остановить войну, вывести войска, перевести общение и решение вопросов в цивилизованное русло.

Либо жить с позором, клеймом всеобщего презрения и проклятия и в состоянии изгоя. Выбор за вами.

Искренне желаю вам удачи и всем нам мирного неба!

Алтай Эфендиев

Генеральный секретарь ГУАМ