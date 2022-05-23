Обращаясь к народу, Гани заявил, что "уехал в одной рубашке, взял несколько книг"

07:02 19 августа Киев, Украина

В Facebook появилось видеообращение Ашрафа Гани к афганскому народу. В нем сбежавший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, что из страны его в принудительном порядке вывезла служба безопасности. То, что он вывез огромные суммы денег, Гани отверг.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке", - утверждает Гани.

Президент подтвердил, что находится в ОАЭ. Он проводит консультации о возвращении в Афганистан.

"Перед тем, как покинуть страну, я работал с талибами, чтобы найти делегацию для переговоров по созданию условий для мирной передачи власти и обеспечения безопасности Кабула", - заявил Гани.

Он также добавил, что надеется на то, что в Афганистане вскоре настанут мир и стабильность.

О том, что президент Афганистана покинул страну стало известно 15 августа. Он выехал в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба.

В среду, 18 августа, стало известно, что он находится в ОАЭ, где его госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Также 18 августа посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар обвинил сбежавшего Гани в краже крупной суммы из бюджета. Якобы глава государства украл 169 млн долларов. Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.