Обращаясь к народу, Гани заявил, что "уехал в одной рубашке, взял несколько книг"

В Facebook появилось видеообращение Ашрафа Гани к афганскому народу. В нем сбежавший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, что из страны его в принудительном порядке вывезла служба безопасности. То, что он вывез огромные суммы денег, Гани отверг.
Президент подтвердил, что находится в ОАЭ. Он проводит консультации о возвращении в Афганистан.
Он также добавил, что надеется на то, что в Афганистане вскоре настанут мир и стабильность.
О том, что президент Афганистана покинул страну стало известно 15 августа. Он выехал в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба.
В среду, 18 августа, стало известно, что он находится в ОАЭ, где его госпитализировали из-за ухудшения здоровья.
Также 18 августа посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар обвинил сбежавшего Гани в краже крупной суммы из бюджета. Якобы глава государства украл 169 млн долларов. Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
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