Обострение в Косово: пострадали около 25 миротворцев НАТО

На севере частично признанного Косово 29 мая произошли столкновения между полицией и сербским населением региона. В результате столкновений пострадали около 25 миротворцев НАТО KFOR (в том числе 11 итальянцев), отвечающих за обеспечение стабильности в регионе.
⚡️#BREAKING NATO confirms that 25 “NATO peacekeepers” injured in clashes in northern Kosovo — statement pic.twitter.com/M6EDDN0X6P— War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023
Об этом сообщает Reuters.
Причиной столкновений, начавшихся на прошлой неделе, стал отказ местных сербов участвовать в апреле в региональных выборах и признавать их результаты, в результате которых города на севере Косово, преимущественно населенного сербами, возглавили этнические албанцы.
Издание пишет, что при этом сербские протестующие в Звечане применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против солдат НАТО. Также они разрисовали их машины буквами "Z", по которым маркируют свою технику российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину.
При этом в городе Лепосавичи, расположенном недалеко от границы с Сербией, американские миротворческие войска в снаряжении для
При этом в городе Лепосавичи, расположенном недалеко от границы с Сербией, американские миротворческие войска в снаряжении для
беспорядков разместили колючую проволоку вокруг ратуши, чтобы защитить ее от сотен разгневанных сербов.
Командующий миссией НАТО генерал-майор Анджело Микеле Ристучча, который лично следит за развитием ситуации в Косово, заявил что неоправданные удары по подразделениям KFOR неприемлемы, и они продолжат беспристрастно выполнять свой мандат.
Председателя Совета министров Италии Джорджия Мелони осудила атаки против миссии НАТО.
После столкновений президент Сербии Александр Вучич обратился с посланием к народу.
В НАТО осудили насилие во время столкновений на севере частично признанного Косово
В НАТО призвали все стороны воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность, и вступить в диалог.
В свою очередь Вучич раскритиковал действия косовской полиции и в особенности миротворческих сил ООН под руководством НАТО (KFOR) и обратился к представителям "Большой пятёрки" – США, Великобритании, Германии, Франции и Италии – с просьбой провести заседание из-за обострения ситуации в Косове. Он намерен попросить эти страны "понимать своих детей".
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