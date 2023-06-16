Обострение в Косово: пострадали около 25 миротворцев НАТО

06:40 30 мая Киев, Украина

На севере частично признанного Косово 29 мая произошли столкновения между полицией и сербским населением региона. В результате столкновений пострадали около 25 миротворцев НАТО KFOR (в том числе 11 итальянцев), отвечающих за обеспечение стабильности в регионе.

⚡️#BREAKING NATO confirms that 25 “NATO peacekeepers” injured in clashes in northern Kosovo — statement pic.twitter.com/M6EDDN0X6P — War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023

Об этом сообщает Reuters.

Причиной столкновений, начавшихся на прошлой неделе, стал отказ местных сербов участвовать в апреле в региональных выборах и признавать их результаты, в результате которых города на севере Косово, преимущественно населенного сербами, возглавили этнические албанцы.

"По словам свидетелей, в Звечане, одном из городов, косовская полиция, укомплектованная этническими албанцами, рассеяла слезоточивый газ, чтобы отбиться от толпы прорвавших баррикаду безопасности сербов и пытались проникнуть в здание муниципалитета", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что при этом сербские протестующие в Звечане применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против солдат НАТО. Также они разрисовали их машины буквами "Z", по которым маркируют свою технику российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину.



При этом в городе Лепосавичи, расположенном недалеко от границы с Сербией, американские миротворческие войска в снаряжении для

беспорядков разместили колючую проволоку вокруг ратуши, чтобы защитить ее от сотен разгневанных сербов.

Командующий миссией НАТО генерал-майор Анджело Микеле Ристучча, который лично следит за развитием ситуации в Косово, заявил что неоправданные удары по подразделениям KFOR неприемлемы, и они продолжат беспристрастно выполнять свой мандат.

Председателя Совета министров Италии Джорджия Мелони осудила атаки против миссии НАТО.

"Я выражаю самое решительное осуждение атаки, имевшей место против миссии KFOR, в которой также участвовали солдаты из других стран. Происходящее абсолютно неприемлемо и безответственно. Мы не потерпим дальнейших атак. Приверженность итальянского правительства миру и стабильности на Западных Балканах максимальна, и мы будем продолжать работать с нашими союзниками", - сказала Мелони

После столкновений президент Сербии Александр Вучич обратился с посланием к народу.

В НАТО осудили насилие во время столкновений на севере частично признанного Косово

"НАТО решительно осуждает неспровоцированные нападения на военнослужащих KFOR на севере Косово, в результате которых несколько из них получили ранения. Такие нападения абсолютно неприемлемы. Насилие должно быть немедленно прекращено", – говорится в заявлении.

В НАТО призвали все стороны воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность, и вступить в диалог.

"KFOR будут принимать все необходимые меры для поддержания безопасной и защищенной среды и продолжать действовать беспристрастно, в соответствии со своим мандатом, определенным Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 от 1999 года" – говорится в заявлении.

В свою очередь Вучич раскритиковал действия косовской полиции и в особенности миротворческих сил ООН под руководством НАТО (KFOR) и обратился к представителям "Большой пятёрки" – США, Великобритании, Германии, Франции и Италии – с просьбой провести заседание из-за обострения ситуации в Косове. Он намерен попросить эти страны "понимать своих детей".