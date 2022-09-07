Оборонные компании Испании и Германии приступают к совместной разработке систем перехвата гиперзвукового оружия

07:58 07 сентября Киев, Украина





Испанцы будут координировать проект, а немецкая компания осуществлять общее техническое руководство. У компаний уже есть совместный опыт работы над немецкой Оборонные компании Испании Sener Aerospacial Sociedad Anonima и ФРГ Diehl Defence приступают к совместной разработке систем перехвата гиперзвукового оружия. Проект под названием European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF) обойдется европейским странам в 110 млн евро. Работы будут вестись под эгидой Европейского оборонного фонда.Испанцы будут координировать проект, а немецкая компания осуществлять общее техническое руководство. У компаний уже есть совместный опыт работы над немецкой ПВО IRIS-T.

«Цель — создать европейский перехватчик против угроз на период 2035 года и дальше», — пишет издание со ссылкой на документы ЕС.

Реализация программы рассчитана на 1,5 года. Новый разработанный перехватчик планируют интегрировать в системы ПВО, получив возможность противодействовать таким воздушным средствам поражения, как гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты.



Европейская комиссия объявила в июле о планах выделить около 1,2 млрд евро для 61 проекта по исследованиям и развитию в области обороны.



19 марта 2022 года Минобороны рф впервые сообщило о применении гиперзвукового оружия во время войны в Украине. Тогда, по данным российских военных, авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.



Уже в августе 2022 года три российских истребителя МиГ-31 перебросили на авиабазу Чкаловск в Калининградской области. Министерство обороны заявило, что самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», появились в регионе в рамках «дополнительных мер стратегического характера».



При этом более половины российских «высокоточных» крылатых ракет в Украине не срабатывают, указывали данные разведки США. Кроме того, теперь российская армия может испытывать трудности при производстве «Кинжалов» и еще 800 образцов техники, в которой есть детали иностранного производства.