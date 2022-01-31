Оборона Израиля: Железный купол спасает Израиль от ракет Сектора Газа

Военные силы Израиля предотвратили попадание в воздушное пространство своего государства беспилотника, который летел со стороны Сектора Газа.
Об этом пишет Седьмой канал.
Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.
Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого Сектора Газа.
В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в Секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.
Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого Сектора Газа.
В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в Секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.
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