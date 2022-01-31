Оборона Израиля: Железный купол спасает Израиль от ракет Сектора Газа

10:35 12 Май Киев, Украина

Военные силы Израиля предотвратили попадание в воздушное пространство своего государства беспилотника , который летел со стороны Сектора Газа.

Об этом пишет Седьмой канал.

"Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны Сектора Газа", - сообщил представитель армии обороны Израиля.

Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.



Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого Сектора Газа.



В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в Секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.