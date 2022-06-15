Обещают не убивать: Netflix запустит реалити-шоу «Игра в кальмара»

11:58 15 июня Киев, Украина

Корейский драматический сериал-антиутопия — крупнейший сериал за всю историю Netflix — превращается в серию реалити-шоу сообщает Deadline.

В реалити-шоу под названием Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»), как и в оригинальном корейском сериале, будут соперничать 456 игроков. Они примут участие в соревнованиях, вдохновленных первоисточником, но организаторы собираются ввести и новые испытания, которых в нем не было.

Победитель получит приз в размере 4,56 млн долларов — самый крупный денежный приз для реалити-шоу. При этом проигравших участников обещают не убивать, в отличие от сериала.

Дата старта проекта пока неизвестна. Сейчас Netflix проводит кастинг желающих поучаствовать в реалити-шоу. Подать заявку могут люди со всего мира, единственное условие — хорошее владение разговорным английским языком, чтобы понимать правила игры.



Первый сезон корейского сериала «Игра в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. Он рассказывает о группе людей с огромными денежными долгами, согласившимся принять участие в испытаниях, связанных с детскими играми. Победителя ждет крупный денежный приз, а проигравших — смерть. Сериал стал одним из рекордсменов по количеству просмотров среди проектов Netflix.



Тем временем Хван Дон Хек, создатель «Игры в кальмара», работает над вторым сезоном сериала. Его планируют выпустить в 2023 году.



