Объединенные Арабские Эмираты обвинили главу дипломатии ЕС Борреля в расизме

13:34 18 октября Киев, Украина

Объединенные Арабские Эмираты вызвали исполняющего обязанности главы миссии представительства ЕС в ОАЭ и попросили его объяснить, по их мнению, расистские комментарии, сделанные Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам м во время выступления в европейской дипломатической академии в Брюгге. .

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что слова, которые сказал Боррель во время выступления перед студентами европейской дипломатической академии в Брюгге, были "неуместными и дискриминационными" и "способствуют ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире".

Во время выступления Боррель назвал Европу "садом", а большую часть мира "джунглями", которые "могут ворваться в сад".
"Садоводы должны заботиться о саде, но они не будут защищать сад, строя стены. Хороший маленький сад, окруженный высокими стенами, чтобы предотвратить проникновение джунглей, не будет решением проблемы. Потому что джунгли обладают большой способностью к росту, и стена никогда не будет достаточно высокой", - сказал глава дипломатии.
"Садовники должны отправиться в джунгли. Европейцы должны быть гораздо более вовлечены в отношения с остальным миром. В противном случае, остальной мир вторгнется в нас", — сказал он.
На пресс-конференции в понедельник 17 октября Боррель возразил, что его слова были расистскими или колониалистскими. Он отметил, что его комментарии были направлены на то, чтобы отвергнуть идею "крепости Европы" и побуждать студентов взаимодействовать с миром.