Объединенные Арабские Эмираты обвинили главу дипломатии ЕС Борреля в расизме

Объединенные Арабские Эмираты вызвали исполняющего обязанности главы миссии представительства ЕС в ОАЭ и попросили его объяснить, по их мнению, расистские комментарии, сделанные Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам м во время выступления в европейской дипломатической академии в Брюгге. .
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что слова, которые сказал Боррель во время выступления перед студентами европейской дипломатической академии в Брюгге, были "неуместными и дискриминационными" и "способствуют ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире".
Во время выступления Боррель назвал Европу "садом", а большую часть мира "джунглями", которые "могут ворваться в сад".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что слова, которые сказал Боррель во время выступления перед студентами европейской дипломатической академии в Брюгге, были "неуместными и дискриминационными" и "способствуют ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире".
Во время выступления Боррель назвал Европу "садом", а большую часть мира "джунглями", которые "могут ворваться в сад".
На пресс-конференции в понедельник 17 октября Боррель возразил, что его слова были расистскими или колониалистскими. Он отметил, что его комментарии были направлены на то, чтобы отвергнуть идею "крепости Европы" и побуждать студентов взаимодействовать с миром.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии