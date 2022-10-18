Объединенные Арабские Эмираты обвинили главу дипломатии ЕС Борреля в расизме

13:34 18 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).



Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что слова, которые сказал Боррель во время выступления перед студентами европейской дипломатической академии в Брюгге, были "неуместными и дискриминационными" и "способствуют ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире".



Во время выступления Боррель назвал Европу "садом", а большую часть мира "джунглями", которые "могут ворваться в сад". Объединенные Арабские Эмираты вызвали исполняющего обязанности главы миссии представительства ЕС ОАЭ и попросили его объяснить, по их мнению, расистские комментарии, сделанные Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам м во время выступления в европейской дипломатической академии в Брюгге. .Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что слова, которые сказал Боррель во время выступления перед студентами европейской дипломатической академии в Брюгге, были "неуместными и дискриминационными" и "способствуют ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире".Во время выступления Боррель назвал Европу "садом", а большую часть мира "джунглями", которые "могут ворваться в сад".

"Садоводы должны заботиться о саде, но они не будут защищать сад, строя стены. Хороший маленький сад, окруженный высокими стенами, чтобы предотвратить проникновение джунглей, не будет решением проблемы. Потому что джунгли обладают большой способностью к росту, и стена никогда не будет достаточно высокой", - сказал глава дипломатии.

"Садовники должны отправиться в джунгли. Европейцы должны быть гораздо более вовлечены в отношения с остальным миром. В противном случае, остальной мир вторгнется в нас", — сказал он.

На пресс-конференции в понедельник 17 октября Боррель возразил, что его слова были расистскими или колониалистскими. Он отметил, что его комментарии были направлены на то, чтобы отвергнуть идею "крепости Европы" и побуждать студентов взаимодействовать с миром.