Обама выступил в поддержку Байдена

Впервые за время президентской гонки, экс-президент США Барак Обама публично поддержал кандидата на пост президента Джо Байдена.
Об этом сообщает телеканал FoxNews в четверг, 22 октября.
Встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания - одном из штатов, результаты голосования в котором наиболее повлияют на итоги предстоящих выборов.
Встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания - одном из штатов, результаты голосования в котором наиболее повлияют на итоги предстоящих выборов.
На выборах президента в 2008 и 2012 годах пенсильванцы поддержали Обаму, однако в 2016 году они в большинстве проголосовали за действующего главу государства и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, а не за его оппонента Хиллари Клинтон.
Выборы в США намечены на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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