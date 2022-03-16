Обама выступил в поддержку Байдена

10:59 22 октября Киев, Украина

Впервые за время президентской гонки, экс-президент США Барак Обама публично поддержал кандидата на пост президента Джо Байдена

Об этом сообщает телеканал FoxNews в четверг, 22 октября.



Встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания - одном из штатов, результаты голосования в котором наиболее повлияют на итоги предстоящих выборов.

"Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис", - сказал Обама.

На выборах президента в 2008 и 2012 годах пенсильванцы поддержали Обаму, однако в 2016 году они в большинстве проголосовали за действующего главу государства и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, а не за его оппонента Хиллари Клинтон.



Выборы в США намечены на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.