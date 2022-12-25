12:49 25 декабря Киев, Украина

В Объединенных Арабскиех Эмиратах (ОАЭ) заявили об отправке в Украину около 2 500 бытовых электрогенераторов, из которых половину передадут в ближайшее время. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило государственное информагентство WAM.

Отмечается, что бытовые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт планируют передать гражданским лицам, пострадавшим от "продолжающегося кризиса в Украине, который нарушил энергетическую инфраструктуру и вызвал перебои в подаче электроэнергии".

"Эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае конфликта, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса", – заявила министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми.

По ее словам, около 1200 генераторов уже были отправлены в Польшу, остальные - привезут к январю. Поставка генераторов осуществляется в рамках пакета гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов США, выделенной правительством ОАЭ гражданскому населению Украины.

Ранее сообщалось, что Латвия выделит €560 тысяч на генераторы для украинских СМИ.

Напомним, в начале декабря Украина и ОАЭ начали переговоры о заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.