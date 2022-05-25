ОАЭ впервые за 2 года отправили нефть в Европу

16:30 25 мая Киев, Украина

По информации Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты впервые за 2 года начали поставлять нефть в Европу, это случилось после того как европейские покупатели начали отказываться от российской нефти из-за вторжения россии в Украину.



Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам с миллионом баррелей нефти из ОАЭ на борту. У этой же компании есть эмиратская нефть на супертанкере, направляющемся в Египет, вероятно, что этот груз через средиземноморский порт Седи-Керир также окажется в Европе, пишет Bloomberg.



Издание, ссылаясь на те же данные отслеживания, сообщает, что последние грузы с нефтью из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года. После этого пандемия коронавируса обрушила нефтяной рынок.



Эмбарго на российскую нефть — основной пункт грядущего шестого пакета санкций Евросоюза, который он не может согласовать уже несколько недель. Главным противником этой меры является Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует ей и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти, а также инвестирует в их энергетические отрасли.



Одни из тех, кто запретил импорт российской нефти, — США. Из-за них и других отказавшихся от российской нефти покупателей в море на танкерах находится рекордное количество сырья из россии, которое не удается разгрузить в портах. Всего на морских путях скопилось около 62 млн баррелей российской нефти Urals. Это втрое превышает средний довоенный уровень.