ОАЭ протестуют против строгих условий США в отношении реактивных истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили отказаться от мега-закупки американских истребителей F-35.
/>«ОАЭ сообщили США, что приостановят переговоры о приобретении F-35», - сказал официальный представитель Эмиратов.
Заявление было сделано через несколько дней после того, как ОАЭ согласились купить у Франции рекордные 80 боевых самолетов Rafale за 14 миллиардов евро (15,8 миллиарда долларов) во время визита президента Эммануэля Макрона, что указывает на то, что у богатой нефтью страны Персидского залива есть альтернативы.
Но официальный представитель Эмиратов сказал, что Соединенные Штаты "остаются предпочтительным поставщиком ОАЭ" для современного оборудования и, несмотря на объявленную приостановку по F-35, на этой неделе делегация Эмиратов посетит Вашингтон для переговоров.
Отметим, официальные лица США последнее время выражают крайнюю обеспокоенность связями Китая с союзниками США, в том числе работой в порту недалеко от столицы Абу-Даби.
The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты настаивают на таких условиях сотрудничества, которые гарантировать, что F-35 не будут уязвимы для китайского шпионажа.
F-35 ценятся за скрытность и универсальность, а также способность собирать разведывательные данные, наносить удары вглубь территории противника и участвовать в воздушных дуэлях.
Союзник США Израиль исторически возражал против приобретения арабскими государствами F-35, стремясь сохранить свое региональное преимущество, но дал свое благословение после того, как в прошлом году ОАЭ стали первой новой арабской страной за последние десятилетия, признавшей еврейское государство.
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