ОАЭ отменяют цензуру в кино и вводят рейтинг 21+

07:59 20 Декабрь Киев, Украина

Объединенные Арабские Эмираты объявили в воскресенье, что больше не будут подвергать цензуре кинематографические выпуски, введя возрастной рейтинг от 21 года для фильмов, которые они классифицируют для взрослой аудитории.



/>ОАЭ считаются одной из наиболее либеральных стран в регионе Персидского залива по монтированию и дальнейшему допуску к просмотру фильмов для взрослых.



Управление по регулированию СМИ страны заявило, что оно ввело возрастную категорию 21+ в свою систему рейтинга киноконтента.



«Согласно новым правилам, международная версия фильмов будет демонстрироваться в кинотеатрах с упором на строгое соблюдение стандартов возрастной классификации», - добавил он.



Отметим, в конце прошлого года ОАЭ пересмотрели ряд законов в рамках кампании социальной либерализации, призванной улучшить свой прогрессивный бренд.



К ним относятся отмена запрета на совместное проживание не состоящих в браке пар, ослабление ограничений на алкоголь.



Ранее в этом месяце ОАЭ объявили, что перейдут на субботний и воскресный уик-энд в западном стиле, что, по мнению экспертов, было попыткой сохранить свое преимущество над растущими региональными конкурентами.



С 1 января 2022 года Эмираты станут единственной страной Персидского залива, которая не соблюдает выходные в пятницу и мусульманский день молитвы и субботу.



На сегодняшний день иностранцы в ОАЭ составляют 90% от 10-миллионного населения.