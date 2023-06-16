ОАЭ нарастили импорт российского золота, став ключевым центром торговли

Объединенные Арабские Эмираты заняли ключевую позицию в сфере торговли российским золотом после того, как традиционные экспортные маршруты были отрезаны санкциями.
Об этом пишет Reuters.
Судя по данным российской таможни, в 2022 году ОАЭ импортировали более 75 тонн российского золота на сумму $4,3 млрд. Для сравнения: в 2021 году ОАЭ импортировали лишь 1,3 тонны.
Следующими по величине направлениями, куда идет российское золото, стали Китай и Турция; каждая из стран импортировала около 20 тонн с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года. По таможенным данным, за этот период на ОАЭ, Турцию и Китай пришлось 99,8% экспорта российского золота.
На фоне такой статистики эксперты предупреждают о рисках: российское золото может быть переплавлено и снова попасть на рынки США и Европы в замаскированном виде.
Следующими по величине направлениями, куда идет российское золото, стали Китай и Турция; каждая из стран импортировала около 20 тонн с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года. По таможенным данным, за этот период на ОАЭ, Турцию и Китай пришлось 99,8% экспорта российского золота.
На фоне такой статистики эксперты предупреждают о рисках: российское золото может быть переплавлено и снова попасть на рынки США и Европы в замаскированном виде.
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