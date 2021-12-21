ОАЭ и Израиль заключили мир

Арабские Эмираты стали первой страной Персидского залива, которая установила дипотношения с Израилем.
Об этом в Twitter написал президент США, которые выступали в качестве посредника, Дональд Трамп.
Так, согласно документу, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также в рамках соглашения стороны продолжать свои усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.
В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания ряда двухсторонних соглашений и установления официальных дипломатических отношений.
Также в рамках соглашения стороны договорились продолжать урегулирование палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.
Также ОАЭ и Израиль разработают дорожную карту для начала двустороннего сотрудничества.
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