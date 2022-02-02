О чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

В Сочи проходит встреча глав России и Беларуси, которая уже получила отзыв со стороны оппозиции, Тихановская выразила сожаление, что Путин решил "вести диалог с самопровозглашенным президентом, а не с белорусским народом".
Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу.
Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу.
В то же время он сказал, что граждане Беларуси должны разбираться в ситуации в стране самостоятельно.
Он также пообещал продолжить сотрудничество двух стран в военной сфере.
Кроме этого, Лукашенко вновь намекнул на причастность неких внешних сил к протестам в Беларуси.
Также Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, заявив, что тот поступил «порядочно, по-человечески».
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