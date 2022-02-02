О чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

19:26 14 Сентябрь Киев, Украина

В Сочи проходит встреча глав России и Беларуси, которая уже получила отзыв со стороны оппозиции, Тихановская выразила сожаление, что Путин решил "вести диалог с самопровозглашенным президентом, а не с белорусским народом".

Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.

Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу.
"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил президент России.
В то же время он сказал, что граждане Беларуси должны разбираться в ситуации в стране самостоятельно.
"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал Путин.
Он также пообещал продолжить сотрудничество двух стран в военной сфере.
 
фото: Путин и Лукашенко
Кроме этого, Лукашенко вновь намекнул на причастность неких внешних сил к протестам в Беларуси.
"Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент.", - сказал Лукашенко.
Также Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, заявив, что тот поступил «порядочно, по-человечески».
«Главное — это не переходить красную черту, пока никто эти линии не нарушал. Уроки надо извлекать из всех событий и мы этот урок выдержали. Вы показали, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием», — добавил самопровозглашенный лидер.