О чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

19:26 14 Сентябрь Киев, Украина





Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.



Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу. В Сочи проходит встреча глав России и Беларуси, которая уже получила отзыв со стороны оппозиции, Тихановская выразила сожаление, что Путин решил "вести диалог с самопровозглашенным президентом, а не с белорусским народом".Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил президент России.

В то же время он сказал, что граждане Беларуси должны разбираться в ситуации в стране самостоятельно.

"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал Путин.

Он также пообещал продолжить сотрудничество двух стран в военной сфере.

Кроме этого, Лукашенко вновь намекнул на причастность неких внешних сил к протестам в Беларуси.

"Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент.", - сказал Лукашенко.