Нью-Йорк: мужчина устроил стрельбу во время рождественского концерта

11:30 14 декабря Киев, Украина

В воскресенье полиция Нью-Йорка застрелила человека на ступенях знаменитого собора Святого Иоанна Богослова после того, как он открыл стрельбу из полуавтоматических пистолетов.

Об этом пишет CNN.



Имя стрелка неизвестно, как и его мотивы, пока СМИ только сообщили о том, что ему было около 50 лет, он был вооружен двумя пистолетами и он успел сделать несколько выстрелов в воздух, выкрикивая "Убей меня!".



Произошло это когда хористы, исполнявшие рождественские гимны, еще не успели разойтись со ступеней собора. На место немедленно прибыли полицейские, они открыли ответный огонь и ранили стрелка в голову. Он скончался в больнице Святого Луки это ночью.



Кроме полуавтоматических пистолетов у мужчины с собой была сумка с канистрой бензина, проволокой, веревкой, ножами и Библией. Так что вероятность теракта пока не исключается, отмечает Дермот Ши, комиссар полиции Нью-Йорка.

"К счастью, никто из хористов не пострадал. Ужасно, что дар нашего хора Нью-Йорку был прерван этим шокирующим актом насилия. Мы останемся сильными вместе и будем служить безопасным местом для молитв", — заявила Айседора Уилкенфельд, представитель собора Святого Иоанна Богослова.

Рождественский концерт в соборе стал первым массовым мероприятием с начала пандемии коронавируса, его провели на ступенях собора, чтобы не подвергать людей угрозе заражения. Собралось послушать гимны несколько сотен человек.



Собор Святого Иоанна – крупнейший англиканский собор в Нью-Йорке и в мире. Интересно, но хоть строительство было начато еще в 1892 году, храм все еще не закончен.