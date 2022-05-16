Нью-Йорк: мужчина устроил стрельбу во время рождественского концерта

В воскресенье полиция Нью-Йорка застрелила человека на ступенях знаменитого собора Святого Иоанна Богослова после того, как он открыл стрельбу из полуавтоматических пистолетов.
Об этом пишет CNN.
Имя стрелка неизвестно, как и его мотивы, пока СМИ только сообщили о том, что ему было около 50 лет, он был вооружен двумя пистолетами и он успел сделать несколько выстрелов в воздух, выкрикивая "Убей меня!".
Произошло это когда хористы, исполнявшие рождественские гимны, еще не успели разойтись со ступеней собора. На место немедленно прибыли полицейские, они открыли ответный огонь и ранили стрелка в голову. Он скончался в больнице Святого Луки это ночью.
Кроме полуавтоматических пистолетов у мужчины с собой была сумка с канистрой бензина, проволокой, веревкой, ножами и Библией. Так что вероятность теракта пока не исключается, отмечает Дермот Ши, комиссар полиции Нью-Йорка.
Имя стрелка неизвестно, как и его мотивы, пока СМИ только сообщили о том, что ему было около 50 лет, он был вооружен двумя пистолетами и он успел сделать несколько выстрелов в воздух, выкрикивая "Убей меня!".
Произошло это когда хористы, исполнявшие рождественские гимны, еще не успели разойтись со ступеней собора. На место немедленно прибыли полицейские, они открыли ответный огонь и ранили стрелка в голову. Он скончался в больнице Святого Луки это ночью.
Кроме полуавтоматических пистолетов у мужчины с собой была сумка с канистрой бензина, проволокой, веревкой, ножами и Библией. Так что вероятность теракта пока не исключается, отмечает Дермот Ши, комиссар полиции Нью-Йорка.
Рождественский концерт в соборе стал первым массовым мероприятием с начала пандемии коронавируса, его провели на ступенях собора, чтобы не подвергать людей угрозе заражения. Собралось послушать гимны несколько сотен человек.
Собор Святого Иоанна – крупнейший англиканский собор в Нью-Йорке и в мире. Интересно, но хоть строительство было начато еще в 1892 году, храм все еще не закончен.
Собор Святого Иоанна – крупнейший англиканский собор в Нью-Йорке и в мире. Интересно, но хоть строительство было начато еще в 1892 году, храм все еще не закончен.
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