NYT опубликовал список стран, активно торгующих с рф

С момента военного вторжения рф в Украину увеличили торговый оборот со страной-агрессором не только Турция, Индия и Китай, но и Бразилия, Бельгия, Испания, Нидерланды и Япония.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в процентном отношении Бельгия опередила Китай (+81% против +64%).
При этом лидерами по увеличению оборота стали Индия (+310%) и Турция (+198%).
В то же время сильнее других сократила свою торговлю с москвой Великобритания - на 79%. А вот Германия - всего на 3%.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в процентном отношении Бельгия опередила Китай (+81% против +64%).
При этом лидерами по увеличению оборота стали Индия (+310%) и Турция (+198%).
В то же время сильнее других сократила свою торговлю с москвой Великобритания - на 79%. А вот Германия - всего на 3%.
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