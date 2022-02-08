"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица": Путин насмешливо обратился к украинским властям

Президент России Владимир Путин процитировал по поводу Украины поговорку, которая является частью культуры изнасилования – среды, которая поощряет гендерное насилие, нормирует его и часто обвиняет самих потерпевших.
Такие разъяснения подает на своем сайте кампания против сексизма "Повага".
Издание напоминает, что 7 февраля на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном президент России Владимир Путин употребил такую фразу относительно выполнения Украиной Минских договоренностей:
Такие разъяснения подает на своем сайте кампания против сексизма "Повага".
Издание напоминает, что 7 февраля на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном президент России Владимир Путин употребил такую фразу относительно выполнения Украиной Минских договоренностей:
Издание "Повага" отмечает, что это выражение является несколько измененной цитатой песни группы "Красная плесень" из оккупированного Крыма:
Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
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Спи, моя красавица!
Координатор по гендерным вопросам кампании "Повага" Анастасия Багалика объясняет, что таким образом лидер страны публично апеллирует к насилию:
Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится
Спи, моя красавица!
Координатор по гендерным вопросам кампании "Повага" Анастасия Багалика объясняет, что таким образом лидер страны публично апеллирует к насилию:
В то же время эксперт отмечает, что современный мир, существующий за пределами внутрироссийского дискурса, давно уже отошел от подобных конструктов в международной политике.
Издание "Повага" напоминает, что Путин и раньше в своих речах или выступлениях обращался к теме насилия. Так, в 2006 году во время встречи с премьером Израиля он выразил искреннее соболезнование тогдашнему президенту Моше Кацаву:
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