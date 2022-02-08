"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица": Путин насмешливо обратился к украинским властям

17:17 08 Февраль Киев, Украина

Президент России Владимир Путин процитировал по поводу Украины поговорку, которая является частью культуры изнасилования – среды, которая поощряет гендерное насилие, нормирует его и часто обвиняет самих потерпевших.

Такие разъяснения подает на своем сайте кампания против сексизма "Повага".

Издание напоминает, что 7 февраля на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном президент России Владимир Путин употребил такую фразу относительно выполнения Украиной Минских договоренностей:
"Другой альтернативы нет.

В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – Ред.) действовавший недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений.

Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица!. Надо выполнять! Иначе никак”, - заявил Путин.
Издание "Повага" отмечает, что это выражение является несколько измененной цитатой песни группы "Красная плесень" из оккупированного Крыма:

Спит красавица в гробу,

Я подкрался и е*у.

Нравится, не нравится

Спи, моя красавица!

Координатор по гендерным вопросам кампании "Повага" Анастасия Багалика объясняет, что таким образом лидер страны публично апеллирует к насилию:
“Для того чтобы это понять, даже не обязательно гуглить текст песни группы из Ялты “Красная плесень”, основанной во времена Советского Союза. Необязательно и искать значение оригинала из русского фольклора. Ведь у фразы есть выразительный сексуализированный подтекст, что "красавица" должна терпеть определенные вещи, которые неприятны.
 
Контекстуально в разговоре фраза адресована президенту Владимиру Зеленскому. Но между строк мы все считали, что вообще это об Украине и обо всех нас. Это очень красноречивая метафора к той ценностной пропасти, которая образовалась за последние восемь лет между Украиной и РФ.
 
Что может более очевидно указывать на дискурс, в поле которого живет целая страна, чем ее лидер, публично апеллирующий к культуре насилия?”, - сказала Багалика.
В то же время эксперт отмечает, что современный мир, существующий за пределами внутрироссийского дискурса, давно уже отошел от подобных конструктов в международной политике.
“Страны и отношения между ними – это о ценностях (которые могут быть общими или отличными), а не о стереотипах, где одна страна – насильник, а другая – его жертва. Недопустимость гендерного насилия и борьба с ним на всех уровнях – это то, что, к счастью, в последние годы объединяет нашу страну с продемократическим лагерем. И позволяет уверенно сказать, что Украина не та страна, которая будет терпеть насилие на политическом, военном или любом другом уровне”, – добавляет Анастасия Багалика.
Издание "Повага" напоминает, что Путин и раньше в своих речах или выступлениях обращался к теме насилия. Так, в 2006 году во время встречи с премьером Израиля он выразил искреннее соболезнование тогдашнему президенту Моше Кацаву:
“Передайте своему президенту – он оказался очень мощным мужиком! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!”.
 