Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс

Новым министром обороны Соединенного Королевства стал Грант Шеппс. В правительстве Риши Сунака Шеппс занимал должность министра энергетики.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Грант Шеппс в соцсети X (ранее Twitter) написал, что гордится назначением на должность министра обороны и отметил "огромный вклад" Бена Уоллеса в оборону Британии.
Шеппс отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества "с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны" и пообещал продолжать поддержку Украины "в ее борьбе против варварского вторжения путина".
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