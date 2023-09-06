Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс

13:23 31 августа Киев, Украина

Новым министром обороны Соединенного Королевства стал Грант Шеппс. В правительстве Риши Сунака Шеппс занимал должность министра энергетики.



Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Король утвердил назначение Гранта Шеппса государственным секретарем по вопросам обороны", — говорится в сообщении.

Грант Шеппс в соцсети X (ранее Twitter) написал, что гордится назначением на должность министра обороны и отметил "огромный вклад" Бена Уоллеса в оборону Британии.

"Я хотел бы отдать должное огромному вкладу, который Бен Уоллес внес в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года", - написал он.

Шеппс отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества "с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны" и пообещал продолжать поддержку Украины "в ее борьбе против варварского вторжения путина".