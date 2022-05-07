Новый закон во Франции вызвал бунт

Парижская и мировая пресса не устает освещать волнения в Париже. Согласно данным, в акции участвовало свыше 5 000 человек, среди которых 42 участника были задержаны. Восемь представителей правоохранительных органов пострадало в ходе бунта.

В ходе протестов против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими, участники акции разбили окна супермаркета, агентства недвижимости и банка. Также, они бросали петарды, камни и прочие предметы в полицейских.

Сотрудники отвечали на это применением слезоточивого газа.

Полиция заявила, что в Париже, в субботу 5 декабря, в протестах участвовали пять тысяч человек. Всего по стране вышли на марши около 52,3 тысяч человек, что значительно меньше, чем неделю назад. Тогда только в Париже в акциях участвовали 46 тысяч человек, а по стране - 133 тысячи.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.