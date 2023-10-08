Новый виток палестино-израильского конфликта: московский след

08:29 08 октября Киев, Украина

Главным и очевидным выгодоприобретателем в военной ситуации, произошедшей 7 октября в районе Сектора Газа, является путинская россия. По меньшей мере, война на Ближнем Востоке на время может переключить внимание мировой общественности от ситуации на фронтах в Украине.

Связь Москвы с ХАМАС

Как известно, ХАМАС имеет давние и многоплановые связи с рф. Представителей группировки принимают на высоком уровне (вплоть до министра иностранных дел рф) в Москве. Последний такой визит состоялся уже после начала так называемой "СВО", в сентябре 2022 года. Об уровне непубличных контактов и степени вовлечённости в них российских спецслужб можно только догадываться.

К тому же, в отличие от Хезболлы, ХАМАС не является 100% "прокси" Ирана. Их прямые контакты с рф и неожиданное "налаживание отношений" с режимом Асада может свидетельствовать о том, что данная группировка могла атаковать Израиль с "отмашки" Москвы, а не Тегерана.

В последние два года у боевиков ХАМАС неоднократно фиксировались факты наличия российского оружия (например – противотанковых ракет). Хотя, вероятнее всего, они получены из Сирии и от сирийских вооруженных сил, такая "контрабанда" была неформально "одобрена" россией.

Выход рф из тупика "СВО"

Россия заинтересована в разжигании "дополнительной" войны. Причиной тому стала зашедшая в стратегический тупик "СВО", перспективы выхода из которой не видны. Москва надеется, что новый конфликт позволит, в частности, расширить "пакет" возможных договоренностей с Западом и, при благоприятном раскладе, обменять какие-то "уступки" рф на Ближнем Востоке на встречные уступки по ситуации с Украиной. Ближайший прецедент действий в такой парадигме – аннексия Крыма и тупик в конфликте на Донбассе (2014-2015), а также разжигание, с непосредственным военным вмешательством рф, конфликта в Сирии.

В то же время нет оснований полагать, что Москве удастся такой «размен». На сегодняшний день украинские дипломаты ясно осознают общую картинку, «видят» подобные российские планы и не дадут им воплотиться.

Потеря влияния рф на Иран

Следует отметить, что российские СМИ демонстрировали удивительную информированность о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль. В частности, в конце августа в официальных российских изданиях появились публикации с заголовками типа «Движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем».

Очевидно, россия опасалась того, что Иран и дальше пойдет по пути нормализации отношений с соседними “нефтедобывающими” арабскими странами (прежде всего - Саудовской Аравией). Война на территории Израиля должна максимально ослабить позиции той части иранских элит, которая хотела бы нормализовать свои отношения с внешним миром.

Экономический интерес

Ключевым вопросом для российской экономики остается поддержание высокой цены на энергоносители. Конфликт на Ближнем Востоке гарантирует такой рост, а возможное прямое вовлечение в него Ирана - вообще может привести к тому, что все ограничения на российский нефтеэкспорт будут сняты.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может быть использовано пророссийскими силами для атак на нынешнюю администрацию США. Они будут апеллировать к тому, что приоритетной должна быть помощь Израилю (перед которым США имеют прямые союзнические обязательства), а не Украине. На самом деле, эти вопросы почти не связаны, и поддержка Украины со стороны США будет продолжаться.

Складывающаяся ситуация напрямую касается Турции, создавая для нее новые угрозы. Разжигая конфликт в Израиле, Москва может надеяться на втягивание в него других игроков, в частности – единственную "исламскую" страну НАТО, отвлекая ее, таким образом, от других регионов, прежде всего – Закавказья, где она активно теснит позиции.

Президент и МИД Украины сегодня очень быстро вышли с однозначной реакцией – это часть проактивной стратегии, которая направлена на противодействие российскому влиянию. Кроме того, контекст борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке (ХАМАС) и в Украине (рф) позволяет дополнительно привлечь внимание к российскому террору и агрессии, и не дать Москве завести войну против Украины «в тень». Это грамотная стратегия украинской власти.