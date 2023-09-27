Новый «суперконтинент» уничтожит человечество

15:54 27 сентября Киев, Украина

Британские ученые из Бристольского университета использовали первые в истории суперкомпьютерные климатические модели далекого будущего. По их прогнозам примерно через 250 миллионов лет экстремальные климатические условия усилятся и приведут к слиянию континентов мира в один "суперконтинент".

Об этом пишет CNN, основываясь на научном исследовании в журнале Nature Geoscience.



Отмечается, что на суперконтиненте установится чрезвычайно жаркий и сухой климат, практически непригодный для жизни людей и млекопитающих, которые не способны будут справляться с длительным влиянием чрезмерной жары.



Исследователи смоделировали тенденции температуры, ветра, дождя и влажности на суперконтиненте и использовали модели движения тектонических плит и биологии океана для расчета уровня углекислого газа.



Они обнаружили, что образование "суперконтинента" не только приведет к регулярным извержениям вулканов, которые будут выбрасывать углекислый газ в атмосферу, но и солнце станет ярче и излучать больше энергии, чем будет нагревать Землю.

"Новообразованный "суперконтинент" фактически создаст тройной удар, который будет содержать эффект континентальности, горячее солнце и больше углекислого газа в атмосфере", - сказал старший научный сотрудник Бристольского университета и автор статьи Александр Фарнсворт.

Он добавил, что распространенные температуры от 40 до 50 градусов Цельсия и даже большие экстремальные суточные перепады, которые будут сочетаться с высоким уровнем влажности, решат судьбу человечества.



"Люди вместе со многими другими видами вымрут из-за неспособности отдавать это тепло. Повышенное тепло создаст среду без источников пищи или воды для млекопитающих", - отметил Фарнсворт.



Исследователи отмечают, что мрачная перспектива не является оправданием, когда дело касается преодоления сегодняшнего климатического кризиса. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже ежегодно приводит к миллионам смертей во всем мире.



Соавтор исследования Юнис Ло отметила, что сейчас жизненно важно не упускать из виду текущий климатический кризис, который является следствием выбросов парниковых газов человеком.



"Хотя мы прогнозируем, что планета станет непригодной для жизни через 250 миллионов лет, сегодня мы уже чувствуем сильную жару, которая вредит здоровью человека. Вот почему крайне важно добиться нулевых выбросов как можно скорее", – добавила Ло.

Согласно обширному отчету, опубликованному в прошлом году при поддержке ООН, изменения климата намерены изменить жизнь на Земле, когда миллиарды людей и других видов достигнут точек, где они больше не смогут адаптироваться, если глобальное потепление резко не замедлится.



Ученые предупреждают, что в течение десятилетий потепление должно оставаться на уровне ниже 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.



Последнее массовое вымирание произошло около 66 миллионов лет назад, когда астероид врезался в Землю и уничтожил динозавров и большинство живущих на планете.